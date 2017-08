UNO bezeichnet Lage von 10.000 Kindern in Rakka als fatal

New York (IRNA) - Die Vereinten Nationen haben am gestrigen Samstag die Lage von 10.000 Kindern in der von den IS-Terrormilizen besetzten Stadt Rakka als fatal bezeichnet.

In einem Bericht der UNO hieß es hierzu: "In der von den IS-Terrormilizen besetzten Stadt Rakka gibt es weder Wasser noch Strom und keine Medikamente und Lebensmittel. Die Menschen in dem Gebiet leben in Hunger und Angst."

Darüber hinaus befänden sich die Kinder in Rakka in einer äußerst schwierigen psychischen Lage.

Die UNO forderte die Konfliktparteien auf, den eingeschlossen Menschen ein Verlassen der Stadt zu ermöglichen.

Rakka in Nordsyrien wurde im März 2013 von der IS-Terrormiliz eingenommen und gilt derzeit als deren Hochburg.