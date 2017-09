Irakische Stadt Akashat in Al-Anbar vollständig vom IS befreit

Al-Anbar (IRIB News) - Den irakischen Armeekräften sowie der Volks- und Stammeswehr ist es gelungen, die Stadt Akashat im Westen der irakischen Provinz Al-Anbar von den IS-Terroristen zu befreien.

Das gab die irakische Militärführung am Samstagnachmittag in einem Statement bekannt. "Alle vorhergesehenen Ziele für die Befreiungsoperation in Akashat wurden in kurzester Zeit realisiert", hieß es in einer Erklärung der irakischen Volksmobilisierungskraft Al-Hashd Al-Shabi.

Die Offensive zur Befreiung dieser Stadt hat am Samstagmorgen begonnen. An den Operationen nahmen Einheiten der irakischen Armee, Volks- und Stammeswehr sowie das taktische Polizeiregiment der Provinz Al-Anbar teil.

Die Region Akashat war Anfang 2014 von den IS-Terroristen besetzt worden.