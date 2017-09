Irakische Kurdenregion: Sezessionsreferendum findet in Kirkuk, Diyala und Ninive statt

Erbil (Mehr News) - Das Sezessionsreferendum wird nach Angaben des Wahlkomitees der irakischen Kurdenregion in den Provinzen Kirkuk, Diyala und Ninive stattfinden.

In der Stadt Tozkhurmato in der Provinz Salahuddin wird auch die Abstimmung durchgeführt, teilte das Wahlkomitee der irakischen Kurdenregion am Freitag in einer Erklärung mit. Die Frist für die Wahlwerbung wird am Freitagabend um 24:00 Uhr Ortzszeit abgelaufen, gab das Wahlkomitee bekannt. Die Abstimmung wird an 2.000 Wahllolkalen und 12.000 Wahlurnen stattfinden, hieß es weiter.

Die kurdischen Verantwortungsträger und Parteien entschieden sich vor ungefähr drei Monaten für ein Sezessionsreferendum am 25. September. Dies hat ernsthafte Reaktionen im In- und Ausland ausgelöst. Die irakische Zentralregierung lehnte aber eine Volksabstimmung der Kurden ab. Die Regierungen in Teheran und Ankara haben sich auch für die territoriale Integrität und politische Einheit des Iraks ausgesprochen und ihren eklatanten Widerstand gegen das Sezessionsreferendum in der irakischen Kurdenregion erklärt.