Irak: Eine kurdische Delegation will mit der Zentralregierung in Bagdad verhandeln

Bagdad (ParsToday) - Zwei Tage vor dem angekündigten Referendum ist heute eine Delegation aus der Region Kurdistan in Bagdad eingetroffen, um mit der irakischen Zentralregierung zu verhandeln.

Dies gab heute Hoshyar Zebari, Berater des Präsidenten der Kurdenregion im Nordirak, Masud Barzani, in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters bekannt. Die kurdische Delegation werde über das Referendum mit der Regierung in Bagdad verhandeln, aber das Referendum werde wie geplant stattfinden, sagte Zebari in diesem Interview. Er fügte hinzu, dass die Region Kurdistan zuvor auch angekündigt hatte, vor dem Referendum, während der Abhaltung des Referendums und nach ihm mit Bagdad zu verhandeln. Die Einwohner von Mossul in der irakischen Provinz Ninive habe sich heute bei einer Demonstration gegen das Sezessionsreferendum der irakischen Kurdenregion ausgesprochen. Eine ähnliche Demonstration gab es heute auch in der Hauptastadt Bagdad. Trotz der Zunahme der Proteste aus dem Irak und dem Ausland hat Masud Barzani erneut die Abhaltung dieser Abstimmung am 25. September unterstrichen. Die irakische Regierung hat mehrmals gewarnt, dass das Referendum gestzwidrig ist und gegen die Verfassung des Iraks verstößt. Bagdad fordert die Regierung in der Region Kurdistan auf, dieses Referendum für immer aufzuheben.