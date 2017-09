Acht Millionen Dollar-Budget für Ausbau israelischer Siedlungen

Tel Aviv (ParsToday) - Die Finanzkommission des israelisch-zionistischen Parlaments Knesset, hat am gestrigen Mittwoch dem Budget von acht Millionen fünfhunderttausend Dollar für den Ausbau der israelischen Siedlungen im Westjordanland zugestimmt.

Die Summe soll unter den Regionalräten der Siedlungen Gusch Etzion und Al Khalil sowie zwei weiteren aufgeteilt werden, berichtet die palästinensische Nachrichtenzentrale unter Berufung auf die israelische Tageszeitung TheMarker.

Der Siedlungsbau ist eine der wichtigsten Maßnahmen des zionistischen Regimes, die besetzten Gebiete zu judaiisieren und deren Identität zu verändern.

Am 23. Dezember 2016 hatte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in einer Resoution den Stopp des israelischen Siedlungsbaus in den besetzten palästinensischen Gebieten gefordert.