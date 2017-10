Hamas und Fatah einigen sich bei Friedensgesprächen

Kairo (IRNA/IRINN) - Hamas und Fatah haben bei ihren Versöhnungsgesprächen in Kairo einen Durchbruch erreicht.

Dies teilte der Chef des Hamas-Politbüros Ismail Hanija am Donnerstag mit. Er gab keine Details diesbezüglich bekannt. Die Gespräche waren erst am Dienstag unter ägyptischer Vermittlung aufgenommen worden. Details der Einigung sollen am Mittag auf einer Pressekonferenz in Kairo verkündet werden, sagte ein Mitglied der Hamas-Bewegung der Nachrichtenagentur Reuters.

Bereits am 3. Oktober hatte die Hamas die Verwaltungseinheiten an die Fatah von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas abgegeben. An diesem Tag fand auch die erste gemeinsame Sitzung der Palästinenserregierung seit 2014 in Gaza statt.