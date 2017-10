Iran: Saudische Spitzenpolitiker müssen ihre Sichtweise und Haltung überprüfen

Teheran (ParsToday) - Das iranische Außenministerium hat auf die jüngsten antiiranischen Äußerungen des saudischen Außenministers Adel al-Jubeir reagiert.

"Es ist bedauerlich, dass der saudische Außenminister immer noch darauf besteht, die fehlerhafte, kostspielige und nutzlose Haltung Saudi-Arabiens in den vergangenen Jahren fortzusetzen", sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Bahram Ghasemi am Mittwochabend.

Der saudische Außenminister Adel al-Jubeir wiederholte vor kurzem in einer Rede vor der britischen Denkfabrik Chatham House in London seine haltlosen Beschuldigungen gegen die IR Iran. "Wir sehen, dass die feindlichen Handlungen Irans in der Region, darunter im Jemen, in Syrien und Pakistan zunehmen. Was wird Iran, das bereits jetzt so viele Missetaten begeht, tun, wenn es in den Besitz von Atomwaffen gelangt?" sagte al-Jubeir.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums fügte hinzu:"Die führenden saudischen Politiker sollen lieber - anstatt der großen Begeisterung für die alte und nutzlose US-Politik gegen Iran - einen ehrenvollen Ausweg aus den Krisen finden, mit denen sie sowohl im Inland als auch in der Region konfrontiert sind. Sie sollen davon ablassen, weiterhin die Bürger in Saudi-Arabien und die Völker in der Region mit ihren falschen und leichtsinnigen Kalkulationen zu gefährden. Sie müssen eine auf regionale Interessen basierende weitsichtige Politik betreiben und die Fakten in der Region ohne Engstirnigkeit akzeptieren."