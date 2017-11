Syrien-Friedensgespräche in Astana: Einigung über Überwachungsposten in Idlib

Astana (ParsToday/IRNA) - Zum Schluss der siebten Runde der Friedensgespräche über Syrien in der kasachischen Hauptstadt Astana haben sich Iran, Russland und die Türkei darauf geeinigt, in der Sicherheitszone bei Idlib im Norden Syriens 12 Überwachungsposten einzurichten, die die Einhaltung der vereinbarten Waffenstillstände in den Deeskalationszonen gewährleisten.

Der iranische Vizeaußenminister für den arabischen und afrikanischen Raum und Leiter der iranischen Delegation bei den Syrien-Gesprächen in Astana, Hossein Jaberi Ansari, gab dies bekannt und fügte hinzu: "Alle Verhandlungsparteien müssen die deeskalierende Vereinbarungen von Astana einhalten. Mögliche Verletzungen werden von den Verhandlungspartnern untersucht und es wird angemessen gegen sie vorgegangen werden."

Ansari fuhr bezüglich der Ergebnisse der jüngsten Gespräche in Astana fort: "Im Rahmen der politischen Fragen gelang es der iranischen Delegation zu erreichen, dass in der Schlusserklärung ein effektives Vorgehen gegen den Terrorismus als gemeinsamer Standpunkt Irans, Russlands und der Türkei betont und zudem bekräftigt wird, dass die Syrien-Krise nicht militärisch sondern nur politisch gelöst werden kann."

Die siebte Runde der Friedensgespräche für Syrien in Astana ging am Dienstagabend unter Teilnahme aller Verhandlungsparteien mit Veröffentlichung einer Erklärung zu Ende. In der Erklärung wurden die Wahrung der territorialen Integrität Syriens und der Kampf gegen den Terrorismus und Extremismus unterstrichen. Die Syrien-Gespräche finden auf Initiative der IR Iran, Russlands und der Türkei zur politischen Lösung der Krise in Syrien zwischen der syrischen Regierung und den bewaffneten syrischen Oppositionsgruppen in der Kasachischen Hauptstadt statt.