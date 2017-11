Bürger aus Katar brauchen Visa für Bahrain

Manama (Mehr/Parstoday) - Gemäß Anordnung des Innenministers von Bahrain müssen Einreisende aus Katar ein Visum für Bahrain beantragen.

In einer Erklärung teilte das Innenministerium von Bahrain mit, dass im Gefolge der Anweisungen des Monarchen dieses Landes vom Vortag hinsichtlich strengerer Bestimmungen für die Einreise und den Aufenthalt in Bahrain zwecks Wahrung der Sicherheit des Landes, der Bahrainer Innenminister am 31. Oktober zu einer Sitzung mit dem Leiter der Abteilung für Staatsangehörige, Reisepass und Aufenthalt zusammentraf. Auf dieser Sitzung habe er angeordnet, dass die Ergreifung dieses Maßnahmen bei Katar beginnen solle. Denn Bahrain gehöre zu den Ländern, denen seitens Katar die meisten Schäden zugefügt worden seien.

An einer anderen Stelle der Erklärung heißt es: "Angesichts der jetzigen Lage und der Folgen der entstandenen Krise mit Katar , sollen diese Maßnahmen verhindern, dass die Sicherheit Bahrains in Mitleidenschaft gezogen wird."

Außerdem heißt es weiter, der Gesetzesparagraph sei ab dem 10. November einzuführen. Dies sei Aufgabe der Abteilung für Staatsangehörige, Reisepässe und Aufenthalt.

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Bahrain haben am 5. Juni eine Blockade gegen Katar unter der Beschuldigung der Unterstützung terroristischer Gruppen verhängt.

Diese Länder haben am 23. Juni 13 Forderungen an Katar gestellt und angekündigt, dass die Normalisierung der Beziehungen die Erfüllung dieser Forderungen voraussetzt.