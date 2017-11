Russlands Außenministerium bezeichnet Anwesenheit der USA in Syrien als Besetzung

Moskau (Pars Today) - Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Zakharova hat die Fortsetzung der illegalen Präsenz von US-Kräften in Syrien kritisiert und unterstrichen, dass dies für Moskau eine Besetzung bedeute.

Zakharova sagte am Donnerstag, dass es keinerlei rechtliche Begründung für die militärische Präsenz der USA in Syrien gebe und betonte, dass die Amerikaner ohne Zustimmung der syrischen Regierung sich in Syrien befinden würden. Damit reagierte die russische Außenamtssprecherin auf einen Artikel, der am Mittwoch in der Zeitung Washington Post erschien. Unter Berufung auf US-Regierungsvertreter hatte der Verfasser des Artikels bekannt gegeben, dass das Ziel der militärischen Anwesenheit in Syrien für die US-Regierung nach der Niederlage der Terroristen nunmehr der Einfluss auf die politischen Entwicklungen in Syrien sei. Zuvor rechtfertigte Washington die Entsendung von Militärs nach Syrien mit dem Kampf gegen den IS. Nach der Niederlage und dem gezwungenen Rückzug des IS aus den besetzten Gebieten sucht die US-Regierung nach neuen Gründen für die Präsenz in Syrien und zwar ohne jegliche Forderung oder Zustimmung der syrischen Regierung.

Am 19. November gelang es der syrischen Armee und den Widerstandskräften, die letzte Stellung des IS in der Stadt Bukamal im Süden der östlichen Provinz Dair az Zur zu befreien. Durch diesen Sieg ging die militärische Präsenz dieser Terrormiliz in Syrien zu Ende.