US-Kongress überprüft Resolution gegen Israel

Washington (Press TV/ParsToady) - Republikanische Gesetzgeber im Repräsentantenhaus und Senat bereiten einen Plan vor, um die jüngste Resolution des UN-Sicherheitsrates gegen Israel zu verurteilen.



Ein Mitglied des Senats der Vereinigten Staaten für Kansas, Jerry Moran sagte am Freitag, er wird am Dienstag eine Resolution zur Unterstützung Israels und Verurteilung der jüngsten Resolution des UN-Sicherheitsrats dem Senat überreichen.

Er hat sich der Zusammenarbeit mit den Republikanern und Demokraten verpflichtet, um zu versichern, dass sie Israel unterstützen und man kann die UNO nicht zum Schaden an unser Volk und unsere Verbündeten ausnutzen.

Der republikanische Abgeordnete von Florida, im amerikanischen Repräsentantenhaus, Dennis Ross sagte gestern, er habe eine Resolution zur Vorlage an das Repräsentantenhaus verfasst, um die Initiativen Barack Obamas gegen Israel und der UNO zu verurteilen.

Der UN-Sicherheitsrat hat am Freitag die Resolution über den sofortigen Stopp des israelischen Siedlungsbaus in den besetzten palästinensischen Gebieten mit 14 Ja-Stimmen und einer Enthaltung verabschiedet.