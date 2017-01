China bezeichnet Äußerungen von Trump als reine Lüge

Peking (IRNA) - China hat die Äußerungen von Donald Trump über die Rolle Chinas bei der Lösung des Konflikts mit Nordkorea heftig zurückgewiesen und als reine Lüge bezeichnet.

Der designierte US-Präsident Trump hatte am Montag in Twitter erneut China kritisiert und die Rolle dieses Landes bei der Kontrolle der atomaren Ausrüstung Nordkoreas in Frage gestellt. Er behauptete, dass China trotz des enormen Vermögens durch den Handel mit den USA keinerlei der US-Regierung geholfen habe, den Konflikt mit Nordkorea zu lösen. Der chinesische Außenamtssprecher Ging Shuang hat heute bei seinem Pressekonferenz in Peking bekräftigt, dass die Bestrebungen Chinas darum, die Halbinsel Korea von nuklearen Waffen zu befreien, für alle ganz offenbar seien und im Gegensatz zu den Äußerungen von Trump die Politik Chinas gegenüber Nordkorea ganz deutlich und produktiv gewesen sei. Er kritisierte auch die Äußerungen Trumps über den Handel zwischen China und den USA und betonte, dass die beiden Seiten davon profitiert hätten.