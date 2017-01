Amano kondoliert zum Tod vom Ex-Präsidenten Rafsandschani

Wien (IRINN) - Der Chef der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA), Yukiya Amano, hat in einer Botschaft der Regierung und dem Volk Irans zum Tod des Vorsitzenden des iranischen Schlichtungsrates, Ayatollah Haschemi Rafsandschani, kondoliert.

Amano besuchte am Mittwochnachmittag die iranische Botschaft in Wien, um sich dort ins für den Tod von Rafsandschani bereitgestellte Gedenkbuch einzutragen.

In einem weiteren Teil seiner Kondolationsbotschaft sprach er sich für die Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen dem Iran und der Internationalen Atomenergieagentur(IAEA) bei der vollständigen Umsetzung des gemeinsamen Aktionsplans(Atomabkommen), aus

Der Ex-Präsident Rafsandschani verstarb am Sonntagabend an den Folgen eines Herzinfarktes in einem Teheraner Krankenhaus.