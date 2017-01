Syrien: Russische Langstreckenbomber greifen wieder IS-Stellungen an

Moskau (IRNA) - Langstreckenbomber der russischen Luftstreitkräfte haben am Montag Stellungen der IS-Terrormiliz (Daesh) in der syrischen Provinz Deir ez-Zor angegriffen.

Wie Russlands Verteidigungsministerium miteilte, griffen sechs Langstreckenbomber vom Typ Tu-22M3 Stellungen des IS und Lager mit Waffen und Munition in der Nähe von Deir ez-Zor im Osten Syriens an. Das Zweite Russische Fernsehen betonte unter Berufung auf einen Bericht des Verteidigungsministeriums, dass es den Luftstreitkräften gelungen sei, das IS-Hauptquartier und die Waffenlager in dieser Stadt zu vernichten. Satelitenbilder zeigen den Erfolg dieser Angriffe.

Nach zwei Tagen Pause setzte Russland gestern wieder seine Langstreckenbomber gegen den IS in Syrien ein. So wie am Samstag wurden auch heute sechs Langstreckenbomber vom Typ Tu-22M3 eingesetzt.