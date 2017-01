Spanien bedauert Abschaltung der spanischen Internetseite des Weißen Hauses

Madrid (Pars Today) - Der spanische Außenminister Alfonso Dastis hat die Abschaltung der Internet-Seite des Weißen Hauses in spanischer Sprache nach der Vereidigung des neuen US-Präsidenten bedauert.

"Es scheint uns keine gute Idee zu sein. Wir glauben, dass es in einem Land, in dem 52 Millionen Menschen Spanisch sprechen, keine gute Idee ist, ein Kommunikationsinstrument aufzugeben", sagte Dastis am Montag auf einer Pressekonferenz am Rande einer Konferenz der Mittelmeerstaaten in Barcelona.

Die spanische Zeitung 'El Pais' hatte zuvor berichtet, dass der Link "En Español" unmittelbar nach der Amtsübernahme der Regierung von Donald Trump entfernt wurde. Auch die Informationen der US-Regierung in sozialen Medien sollen in Zukunft nur noch auf Englisch verbreitet werden.

Die italienische Zeitung 'La Stampa' schrieb am Montag:"Das Netz-Angebot des Weißen Hauses in spanischer Sprache war das erste Opfer von Donald Trump nach seinem Einzug ins Weiße Haus, was zu heftigen Kontroversen in sozialen Netzwerken führte und Internet-Benutzer erzürnte. Das Weiße Haus hat jedoch noch keine Erklärung diesbezüglich abgegeben." Die Zeitung schrieb weiter, dies sei eine Ohrfeige für die spanischsprechende Gemeinschaft, als der größten ethnischen Minderheit in den Vereinigten Staaten. Zum ersten Mal in den letzten 30 Jahren ist kein einziger Lateinamerikaner in der US-Regierung vertreten.

Das Informationsangebot des Weißen Hauses für die spanischsprachige Minderheit wurde 2009 von der Regierung Obamas ins Leben gerufen.