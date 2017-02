Kreml: Rücktritt von Trumps Sicherheitsberater ist eine innere Angelegenheit

Moskau (Press TV/ParsToday) - Nach Angaben von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow ist der Rücktritt des Nationalen Sicherheitsberaters der neuen US-Regierung, Michael Flynn, eine inneramerikanische Angelegenheit.

Peskow sagte am Dienstag vor Reportern: "Wir haben alles was notwendig war gesagt."

US-Medien berichteten zuvor, dass Flynn Ende Dezember, als der damalige US-Präsident Barack Obama neue Sanktionen gegen Russland verhängt hatte, den russischen Botschafter in den USA aufgefordert habe, sich bezüglich der Sanktionen zurückzuhalten.

Nach Angaben der Washington Post, hatte Flynn in einem Telefongespräch mit dem russischen Botschafter versprochen, dass die Regierung von Trump diese Sanktionen erneut prüfen werde.

Peskow sagte, ohne weitere Details zu nennen, dass Flynn und der russische Botschafter in den USA nicht über eine Aufhebung der Sanktionen gegen Moskau gesprochen hätten. Auch der Vorsitzende des Ausschusses für internationale Angelegenheiten des Föderationsrates der Russischen Föderation, sagte am Dienstag, der Rücktritt von Michael Flynn könne darauf hinweisen, dass die Trump-Regierung von Anti-Russland-Gefühlen beeinflusst worden sei.

Sicherheitsberater Flynn vom innersten Zirkel um Präsident Trump, räumte in seinem Rücktrittsgesuch ein, vor der Amtsübernahme der neuen Regierung mehrere Telefonate mit Russlands Botschafter in den USA geführt und „unvollständige Informationen“ dazu an Vizepräsident Mike Pence übermittelt zu haben.