500 US-Soldaten nach Rumänien verlegt

Bukarest (IRINN/ParsToday) - Nach Angaben der US-Botschaft in Bukarest werden 500 US-Soldaten nach Rumänien geschickt, um die Verteidigungskompetenzen dieses osteuropäischen Landes zu stärken.

Die US-Botschaft teilte mit, diese Gruppe von US-Soldaten, die mit Panzern und anderen militärischen Ausrüstungen ausgestattet sei, werde im Schwarzmeer-Luftstützpunkt Mihail Kogălniceanu stationiert.

Der US-Botschafter in Rumänien Hans G. Klemm, teilte am Samstag mit, die Stationierung dieser Truppe werde die strategische Zusammenarbeit zwischen den USA und Rumänien erweitern und die amerikanischen Kompetenzen bei der Wahrung von Frieden und Sicherheit in Südosteuropa und der Schwarzmeer-Region ausbauen.

Associated Press berichtete aus Bukarest, dass nach der Ukraine-Krise und der russischen Annexion der Krim, sich die Beziehungen der NATO zu Moskau zunehmend verschlechtert hätten.

Die NATO baut derzeit, unter dem Vorwand der Sicherung ihrer Verbündeten, die Militärübungen in Osteuropa aus.