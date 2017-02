Interview mit Dr. Mohssen Massarrat

"...Donald Trupm ist (...)eine politische Figur, die man sowohl in den Vereinigten Staaten wie auch international sehr ernst nehmen müsste."

ParsToday: Herr Dr. Massarrat, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, zu diesem Interview!

Massarrat: Vielen dank auch nach Teheran!

ParsToday: Herr Dr. Massarrat, Donald Trump, Präsident der Vereinigten staaten von Amerika, ist seit gut drei Wochen im Amt. In dieser kurzen Zeit hat er Entscheidungen getroffen bzw. Aussagen gemacht, die sehr, sehr umstritten sind, die für viel Wirbel innerhalb und außerhalb der USA gesorgt haben. Zunächst möchte ich Sie aber darum bitten, uns zu sagen, wie Sie ihn beschreiben würden?

Massarrat: Donald Trupm ist m.E. eine politische Figur, die man sowohl in den Vereinigten Staaten wie auch international sehr ernst nehmen müsste. Er ist nicht ein Verrückter, wie man ihn gerne hinstellt. Er hat gewisse Eigenschaften, die ihm helfen, Menschen, die auf die Unterstützung eines starken Mannes hoffen, zu gewinnen. Er kann die Gefühle, die Probleme, vor allem der benachteiligten Menschen widerspiegeln und sie für eigene Machtvorstellung mobilisieren. Dadurch ist es ihm auch gelungen, die Wahl ohne Unterstützung der eigenen Partei und der Medien für sich zu gewinnen. Es zeigt, dass die amerikanische Gesellschaft eine gespaltene ist, in er ein Großteil der Bevölkerung enttäuscht ist, von dem jetzigen neoliberalen Modell. Sie fühlen sich abgehängt, sie sind auch abgehängt. Es sind Millionen Menschen, die in Amerika und in Europa richtig von dem System, von der Gesellschaft abgehängt sind. Man stellt sie ruhig, hier in Deutschland zum Beispiel mit „Hartz V“ und in Amerika mit oder ohne soziale Unterstützung. Das ist leider die Politik des Neoliberalismus weltweit, deswegen ist das Phänomen Trump nicht nur amerikanisch, sondern international. Sie sehen ähnliche Entwicklungen auch in Deutschland mit „AFD“, in Frankreich mit Marine Le Pen, in Holland mit Geert Wilders und in Österreich mit rechten Gruppierungen, die beinah den Präsidenten gestellt hätten. Das ist eine internationale Strömung; sie ist als das Ergebnis einer verfehlten Politik, die letztlich die Reichen reicher in den letzten 20 Jahren gemacht hat, und die Armen ärmer und hat deshalb zahlreiche Menschen abgehängt. Trump nutzt die Situation in den Vereinigten Staaten für seine eigene Machtvorstellung, die schon vor der Wahl klar war, dass sie nationalistisch ist und die darauf ausgerichtet ist, durch eine nationalistisch orientierte Wirtschaftspolitik, vor allem durch Protektionismus die Lage der Schwachen, der Werktätigen in Amerika zu verbessern, zugleich die Politik des Neoliberalismus, die Macht des Finanzsektors und der Reichen nicht infrage zu stellen, sondern sie sogar zu stärken. So allgemein würde ich Trump, seine Politik und die Gründe, warum er an die Macht gekommen ist, beschreiben.

ParsToday: Herr Dr. Massarrat, glauben Sie aber nicht, dass das, was Sie gerade geschildert haben, die eine Seite der Maddaile ist und dass die andere Seite ist – wie wir beobachten können – dass es geschafft hat, tausende Menschen innerhalb so kurzen Zeit zu enttäuschen, sowohl in den USA auch im Ausland?

Anmerkung: das in Interview in voller Länge im Audio.

Das Interview wurde geführt von: Sedded-Hedayatollah Shahrokny