Interview mit Christoph Hörstel

Zwischen Berlin und Washington kriselt es

Drohungen mit außenpolitischen Alleingängen in Europa, Nah-, Mittel- und Fernost, Einfuhrzöllen, Europa-Distanz: Zwischen Berlin und Washington kriselt es. Was meint der neue US-Präsident Trump wirklich ernst, will er Krach oder Verständigung, drohen weitere Irritationen - oder gibt es Verständnis in Berlin und Washington für das wohlverstandene Interesse der Völker, abseits von Drahtziehern und Mächten im Hintergrund?

Seyed Hedayatollah Schahrokny sprach mit dem deutschen Berater und DM-Parteichef Christoph Hörstel.