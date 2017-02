Kansas (Press TV) - Der des Mordes an zwei indischen Ingenieuren beschuldigte Amerikaner Adam Purinton sagte, er dachte "er habe zwei Iraner getötet".

Purinton hatte am letzten Mittwochabend in Olathe, Kansas, in einer Bar auf 3 Männer geschossen. Zwei von ihnen wurden getötet, der dritte wurde verletzt. Er ist des Mordes angeklagt.

Sein erstes Erscheinen vor Gericht erfolgte am Montag über Videokonferenz.

Augenzeugen zufolge soll er vor dem Angriff gerufen haben: "Raus aus meinem Land!".

Dieses Hassverbrechen aus rassistischen Motiven hat die Besorgnisse der Flüchtlinge in den USA erhöht.

US-Präsident Donald Trump hat im Wahlkampf versprochen illegale Einwanderer aus den USA auszuweisen und eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen, um den illegalen Zugang von Ausländern in die USA zu verhindern.