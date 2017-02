Afghanistan: Polizist erschießt 11 Kollegen

Jalal-Abad (Press TV/ParsToday) - Bei einem Angriff eines Polizisten, in der Provinz Helmand im Süden Afghanistans, wurden mindestens 11 Polizisten getötet.

Angaben zufolge handelte es sich um einen Taliban-Maulwurf innerhalb der afghanischen Polizei.

Der Sprecher des Gouverneurs der Provinz Helmand teilte mit, dass sich der Angriff am Montagabend in der Sicherheitszone in Laschkar Gah, der Hauptstadt von Helmand ereignete.

Lokale Medien berichteten, dass ein Mann in Polizeiuniform das Feuer auf den Polizei-Kontrollpunkt in Laschkar Gah eröffnete. Der Angreifer sei geflüchtet.

Die Taliban haben noch keine Angaben zu dem Angriff gemacht.

Die Provinz Helmand ist einer der wichtigsten Stützpunkte der Taliban. In den letzten Monaten haben afghanische Sicherheitskräfte Taliban-Angriffe in einigen wichtigen Gebieten der Provinz gekontert.