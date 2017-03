Österreichs Kanzler: Pressefreiheit ist ein Fremdwort in der Türkei

Wien (IRNA/ParsToday) - Der österreichische Bundeskanzler, Christian Kern, hat die türkische Regierung wegen der verletzung der Menschenrechte kritisiert und die Pressefreiheit als ein Fremdwort in diesem Land bezeichnet.

Er warf Ankara vor, Menschenrechte und demokratische Grundrechte mit Füßen zu treten.

Wie "Deutsche Welle" am Sonntag berichtete, hat sich Kern in einem Interview mit "Die Welt am Sonntag" für ein EU-weites Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker ausgesprochen.

Kern kritisierte den Plan des türkischen Präsidenten Erdogan für die Einführung eines Präsidialsystems und sagte: "Die Einführung eines Präsidialsystems wird den Rechtsstaat in der Türkei noch weiter schwächen, die Gewaltenteilung einschränken und den Werten der Europäischen Union widersprechen".

Er forderte außerdem die Türkei zur sofortigen Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten von der Zeitung "Die Welt", Deniz Yücel, und der Andreren auf, die nach dem gescheiterten Putschversuch im Juni 2016 festgenommen worden sind.

Erdogan warf am Freitag Yücel vor, einen Agent Deutschlans zu sein und die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zu unterstützen.