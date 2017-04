HRW: Isreal lässt Untersuchung von Misshandlungsvorwürfen nicht zu

New York (IRNA/ParsToday) - Die Manschenrechtsorganistaion Human Rights Watch (HRW) wirft dem israelischen Regime vor, den Besuch von Menschenrechtlern im Gazastreifen nicht zu gestatten und damit die Untersuchung von den Palästinensern erhobenen Misshandlungsvorwürfen zu verhindern.

Die Menschenrechtsorganisation teilte am Montag in einem 47-seitigen Bericht mit, dass dieses Vorgehen seit 2008 fortbesteht.

Die HRW warf in ihrem Bericht außerdem Ägypten vor, seit 2012 ihren Mitarbeitern sowie denen von Amnesty International den Besuch in Gaza zu verwehren.

Im Juni 2007 hat das israelische Regime mit Hilfe Ägyptens eine Blockade über den Gazastreifen mit rund zwei Millionen Einwohnern verhängt, was zur wachsenden Armut und Arbeitslosigkeit sowie Mangel an lebensnotwendigen Gütern wie Brennstoffen und Medikamenten in diesem Gebiet geführt hat.

Vor einem Monat verweigerte Israel dem HRW-Regionaldirektor , Omar Shakir, die Durchreise nach Gaza. Zur Begründung führte das Regime an, dass die Menschenrechtsorganisation Propaganda gegen Israel betreibe.