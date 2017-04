Großbritannien will Gibraltar auch nach Brexit schützen

London (Presstv./ParsToday) - Großbritannien werde nach Angaben des Verteidigungsministers, Michael Fallon, die Halbinsel Gibraltar auch nach dem Brexit beschützen.

"Gibraltar werde bis zum Letzten beschützt, weil man die Souvernität von Gibraltar ohne Zustimmung der Bewohner nicht ändern kann. Sie haben sehr deutlich gesagt, dass sie nicht unter der Herrschaft Spaniens leben wollen", sagte Fallon am Sonntag in einem Interview mit dem Fernsehsender BBC.

Die britische Premierministerin, Theresa May, habe deswegen gestern mit Gibraltars Regierungschef Fabian Picardo telefoniert, sagte ein Regierungssprecher in London.

Die Spannugen zwischen Spanien und Großbritannien wegen Gibraltar sind jüngst zugespitzt.

Im Jahr 2002 stimmten übrigens 99 Prozent der Einwohner Gibraltars gegen einen Anschluss an Spanien. Gibraltar ist ein britisches Überseegebiet an der Südspitze der Iberischen Halbinsel. In Gibraltar leben derzeit knapp 30.000 Einwohner. Die Halbinsel gehört seit 1713 zu Großbritannien. Spanien hat in den letzten Jahrzehnten angekündigt, das Gebiet zurückerobern zu wollen. Wenige Tage nach der EU-Austrittserklärung bekräftigte Spanien seine Forderung.