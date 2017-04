Amerikanische UNO-Botschafterin: Assads Absetzung ist für Trump Priorität

New York (Presstv./ParsToday) - Die amerikanische UN-Botschafterin, Nikki Haley, hat die Entmachtung des syrischen Präsidenten, Baschar al-Assad, als eine Priorität der Regierung von Donald Trump bezeichnet.

"Es gibt keine Alternative für die politische Lösung der Syrien-Krise mit Assad", sagte Nikki Haley am Sonntag in einem Interview mit dem Fernsehsender CNN.

"Ein Sieg über die IS-Terrormiliz ist immerhein ein US-Ziel in Syrien", fügte sie hinzu.

Helay sagte am 30.März vor den Reportern , Assads Entmachtung sei nicht die einzige Priorität der amerikanischen Syrien-Politik.

Der US-Außenminister Tillerson teilte zuvor mit, die Priorität der USA in Syrien bestehe darin, die IS-Terrormiliz zu besiegen. Über das Schicksal des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad müssten die Syrer selbst entscheiden. Er sagte in einem Interview mit CBS News, Washington hoffe, bei den Verhandlungen zur politische Lösung in Syrien beitragen zu können.