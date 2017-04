UNICEF fordert Freilassung von Rohingya-Kindern

Myanmar (ParsToday) - Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF hat die myanmarische Regierung aufgefordert, die Rohingya-Kinder , die während der Armee-Offensive festgenommen worden sind, freizulassen.

Der Unicef-Vizedirektor, Justin Forsyth, sagte gestern während seines Besuchs in Myanmar, dass er der Außenministerin und Regierungsberaterin Aung San Suu Kyi Informationen über 12. inhaftierte Kinder in einem Gefängnis in Myanmar zur Verfügung gestellt hat.

Bei der jüngsten Offensive der myanmarischen Armee gegen die Rohingya-Muslime im Norden der Provinz Rachin sind bisher mehr als 600 Menschen festgenommen worden.

Die nordwestliche Provinz Rachin, wo viele Rohingya-Muslime leben, ist seit 2012 Schauplatz von Gewalt extremistischer Buddhisten.

Die Rohingya-Muslime sind Opfer der Gewalt und Schikane.

Die muslimische Minderheit ist nicht als eine der 135 einheimischen Bevölkerungsgruppen anerkannt und hat deshalb keinen Anspruch auf die myanmarische Staatsbürgerschaft. Als Folge reicht die Unterdrückung der staatenlosen Rohingya von Zugangsbeschränkungen zum Bildungs- und Gesundheitssystem bis hin zu gewalttätigen Hetzjagden, die teilweise sogar von staatlichen Sicherheitskräften unterstützt werden.