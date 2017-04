Portugal verurteilt israelischen Siedlungsbau im Westjordanland

Lissabon (ParsToday) - Die portugiesische Regierung hat den israelischen Siedlungsbau als ein Haupthindernis für die Gründung eines Palästinenserstaates bezeichnet.

Die Regierung in Lissabon forderte gestern in einer Erklärung das israelische Regime auf, seine Entscheidung über den Bau einer neuen Siedlung im Westjordanland zu überdenken. In dieser Erklärung wurde der isrealische Siedlungsbau als ein wesentliches Hindernis für den Frieden und die zwei-Staaten-Lösung angesehen.

Portugal warnte zudem alle Seiten vor einseitigen Handlungen, die weiterhin die Spannungen und Konflikte in den besetzten palästinensischen Gebieten eskalieren könnten.

Israelische Verantwortliche gaben jüngst bekannt, eine neue Siedlung im Südwesten von al-Quds (Jerusalem) zu bauen. Diese Siedlung soll aus 493 Wohnungen und einer Synagoge bestehen.