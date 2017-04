Tillerson: Russland und USA bilden Arbeitsgruppe zur Stabilisierung der Beziehungen

Moskau (ParsToday/ Die Welt) - Die USA und Russland haben sich nach Angaben des US-Außenminsiters darauf geeinigt, eine Arbeitsgruppe zur Stabilisierung der russisch-amerikanischen Beziehungen einzusetzen.

"In dieser Arbeitsgruppe werden wichtige Probleme behandelt werden", sagte Rex Tillerson am Mittwochabend bei einer Pressekonferenz mit seinem russichen Amtskollegen, Sergej Lawrow, in Moskau.

"Die Beziehungen zwischen Russland und den USA sind nun auf einem Tiefpunkt. Zwei Länder, die die größten Atomkraft besitzen, sollen nich solche Beziehungen zueinander haben", fügte der US-Außenminister hinzu.

Er wies außerdem auf sein Treffen mit dem russichen Präsidenten Wladimir Putin hin und erklärte, man habe sich über die Verbesserung der Verbindungskanäle zwischen beiden Ländern ausgetauscht.

'Wir haben aber in einer Reihe von Fragen unterschiedliche Ansichten. Einige von ihnen haben globale Folgen mit den langfristigen Anforderungen und andere sind als bilaterale Themen bekannt", so hieß es.

Lawrow gab dabei die Bereitschaft bekannt, die Zusammenarbeit mit den USA in der Syrienkrise wieder aufzunehmen.

Russland hatte nach dem US-Angriff auf einen syrischen Militärstützpunkt eine mit den USA geschlossene Vereinbarung über die Vermeidung von Zusammenstößen im syrischen Luftraum ausgesetzt.

Bislang hatten beide Länder Daten über Flugbewegungen ausgetauscht, um Kollisionen zu verhindern.