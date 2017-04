Russland warnt USA vor Verletzung des Atom-Deals mit Iran

Wien (IRNA/ParsToday) - Nach der heftigen Kritik des US-Außenministers, Rex Tillerson, am Atomabkommen zwischen G5+1 und Iran hat Moskau Washington vor jeglichen Maßnahmen gegen den Deal gewarnt.

"Die Aufkündigung des Gemeinsamen umfassenden Aktionsplans (JCPOA) ist eine Bedrohung für die globale Stabilität", sagte Russlands ständiger Vertreter bei der UNO, Wladimir Voronkov, am Donnerstag in Wien. "Moskau erwartet, dass Washington seine klare Position gegenüber JCPOA nächste Woche bekanntgibt", so Voronkov.

Russland, die EU und China haben bisher mehrmals ihre Unterstützung für diese Atomvereinbarung kundgegeben und die Notwendigkeit der Einhaltung der Verpflichtungen seitens allen beteiligten Parteien unterstrichen.