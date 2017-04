In Venezuela droht die Lage außer Kontrolle zu geraten/UNO-Generalsekretär fordert Gesten von allen Beteiligten

New York/Caracas/rt/presstv/ParsToday)- Angesichts eskalierender Lage in Venezuela hat UN-Generalsekretär António Guterres alle Beteiligten zur Zurückhaltung aufgerufen.

"Wir rufen dazu auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Spannungen zu verringern und weitere Zusammenstöße zu verhindern", sagte er laut Mitteilung am Donnerstag in New York. Regierung und Opposition müssten wieder einen konstruktiven Dialog aufnehmen, unterstrich Guterres darin .

UNO-Generalsekretär forderte "konkrete Gesten von allen Beteiligten, um die Polarisierung zu reduzieren und die notwendigen Bedingungen herzustellen, so dass die Herausforderungen des Landes zum Wohlergehen der Menschen in Venezuela angegangen werden können".

In Venezuela trafen Oppositionelle und Regierungstreue am Mittwochaufeinander, drei Menschen kamen ums Leben. Bisher starben bei den Protesten, die durch die zeitweise Entmachtung des Parlaments ausgelöst wurden, neun Menschen; fast tausend Menschen wurden bislang festgenommen. Die Lage im Land droht endgültig zu eskalieren.