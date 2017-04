Lawrow: Widerstand des Westens gegenüber internationalen Untersuchungen über C-Waffeneinsatz in Syrien ist inakzeptabel

Astana(IRNA/ParsToday)- Die Ablehnung des von Moskau und Teheran unterbreiteten Vorschlags über die Entsendung eines internationalen Experten-Teams zur Untersuchung des Chemiewaffeneinsatzes im syrischen Chan Scheihun sei nicht inakzeptabel.

Bei einem Treffen mit dem chinesischen Außenminister, Wang Yi, in Astana, der Hauptstadt der Republik Kasachstan, sagte Lawrow, unsere westlichen Partner haben die Organisation zum Verbot chemischer Waffen(OPCW) daran gehindert, Expertenteam nach Chan Scheihun und auf den Luftwaffenstützpunkt "Al-Scheirat" zu entsenden, um vor Ort Proben abzunehmen.

Iran und Russland hatten dem UN-Sicherheitsrat einen Vorschlag über Untersuchung von Chemiwaffeneinsatz in Chan Scheihun unterbreitet, der aber bei der Abstimmung gestern nicht durchkam.

Syrische Oppositionskämpfer hatten in der vergangenen Woche rund 80 Tote und 200 Verletze bei einer Giftgas-Attacke in der Stadt Chan Scheichun in der nordwestlichen Provinz Idlib gemeldet und die syrischen Regierungstruppen dafür verantwortlich gemacht. Die syrische Armee wies diese Vorwürfe zurück.

Die US-Armee griff in der Nacht zum vergangenen Freitag den Luftwaffenstützpunt der syrischen Armee in der Stadt al-Scheirat in der Provinz Homs mit Tomahawk-Raketen an. Bei dem Angriff, der von Präsident Donald Trump als Reaktion auf die Giftgas-Attacke persönlich befohlen wurde, wurden nach Angaben der syrischen Armee zehn Soldaten getötet und mehrere Flugzeuge zerstört. Lokale Behörden berichteten auch von mehreren zivilen Todesopfern.