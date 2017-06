Irak und Syrien: 109 Kinder und Frauen im Mai bei Luftangriffen US-geführter Anti-IS-Koalition getötet

Beirut/London (ParsToday) - Bei den Luftangriffen der US-geführten Anti-IS-Koalition in Syrien und im Irak sind im Mai 2017, darunter mindestens 57 Frauen und 52 Kinder, ums Leben gekommen.

Wie der Fernsehsender "Al-Manar" am Montag unter Berufung auf die britische Zeitung "The Independent" berichtete, war der letzte Monat für die Zivilisten in Syrien und im Irak der zweit-blutigste Monat seit Beginn der Luftangriffe der Anti-IS-Koalition. "The Independent" bezog sich ihrerseits auf Angaben des nicht-staatlichen Instituts "Air Wars":

Die Luftangriffe der US-geführten Koalition hinterließen dem Bericht zufolge während eines Monats 348 Tote in Syrien und mindestens 521 Tote im Irak. Die Zahl der zivilen Opfer ist im Vergleich zum April auf 23 Prozent gestiegen.

Es geht um die Verstärkung der Luftangriffe der Koalition in der syrischen Stadt Rakka und in der irakischen Stadt Mossul.