Österreichs Außenminister betont Terror-Bekämpfung

Wien (IRNA/APA) - Der österreichische Außenminister und Vorsitzende der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Sebastian Kurz, hat am Donnerstag dem irakischen Außenminister, Ibrahim al-Dschafari, bei einem Treffen in Wien die Unterstützung seines Landes im Kampf gegen die IS-Terrormiliz zugesichert.

Es waren gute Gespräche beim Treffen mit al-Dschafari über die Kämpfe im Irak gegen die IS-Terrorgruppe(Daesh) sowie die Flüchtlingsfrage, erklärte Kurz gegenüber österreichischen Medien.

Österreich sei ein Mitglied der internationalen Anti-IS-Allianz und habe 2017 vier Millionen Euro für den Stabilisierungsfonds des Entwicklungsprogrammes der Vereinten Nationen (UNDP) zur Wiederansiedelung und Integration von Rückkehrern in den von der IS-Terrormiliz zurückeroberten Gebieten im Irak bereitgestellt. Eine weitere Million Euro sei für 2017, vier Millionen Euro seien für 2018 vorgesehen, erklärte Kurz.

Im laufenden Jahr hat Österreich den Vorsitz der OSZE inne. Der Ukraine-Konflikt; Kampf gegen Extremismus insbesondere unter den Jugendlichen sowie die Wierdergewinnung von Vertrauen sind vorrangige Aufgaben, die sich Örterreich während seines OSZE-Vorsitzes vorgenommen hat.

Iraks Außenminister ist am Donnerstag zu Gesprächen mit österreichischen Regierungsvertretern in Wien eingetroffen.