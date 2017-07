Parlamentspräsident: Iran zur Vermittlung zwischen Nord- und Südkorea bereit

Seoul (IRIB/ParsToday) - Der Präsident des iranischen Parlaments, Ali Larijani, hat die Bereitschaft Teherans zur Schlichtung im Konflikt zwischen beiden Staaten der Koreanischen Halbinsel kundgegeben.

"Militärische Schritte könnten zur militärischen Konfrontation führen, deshalb sollte man Voraussetzungen für einen politischen Dialog schaffen", sagte Larijani am Donnerstag in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Die iranische Außenpolitik basiere auf friedlicher Beilegung internationaler Konflikte und Fragen, so Larijani.

Irans Parlamentspräsident war am 26. Juni an der Spitze einer iranischen Delegation zur Teilnahme an der 2. Sitzung der euroasiatischen Parlamentspräsidenten nach Seoul gereist. Am Rande der Sitzung traf er sich zudem mit einigen seiner Amtskollegen.