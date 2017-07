Russland: Kaufvertrag von S-400-Luftabwehrsystemen mit Türkei abgeschlossen

St. Petersburg (IRNA/RT/Sputnik) - Russland hat am Donnerstag die endgültige Einigung über die Auslieferung des hochmodernen Langstrecken-Luftabwehrsystems S-400 an die Türkei bekannt gegeben.

Über Verkaufsmodalitäten sei Einigung erzielt worden und alles sei verständlich. Was aber noch nicht geklärt sei, sei die Frage im Zusammenhang mit der Kreditvergabe, erklärte der russische Präsidentenberater für militärische und technische Zusammenarbeit Wladimir Koschin am Donnerstag auf der 8. Internationalen Maritimen Verteidigungsmesse in Sankt Petersburg.

Nach Abzug der deutschen Patriot-Raketenabwehrsysteme aus dem Süden des Landes gab Ankara 2015 dem Kauf von russischen S-400-Raketenabwehrsystemen Priorität . Seit 1952 ist die Türkei Nato-Mitglied und steht unter Schutz der Nato-Luftabwehr.

Das S-400-System (Nato-Code SA-21 Growler) ist mit einer Reichweite von 400 Kilometern gegen alle Typen von Flugzeugen über Drohnen bis hin zu Marschflugkörpern wirksam und kann auch taktische Raketen abfangen. Jedes System kann gleichzeitig 36 Ziele in bis zu 27 Kilometer Höhe mit insgesamt 72 Raketen beschießen.