Treffen zwischen Irans und Frankreichs Außenminister

Paris (IRIB/ParsToday) - Der iranische Außenminister, Mohammad-Dschawad Zarif, hat sich am Donnerstagabend während seines Besuches in Frankreich mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian zu Gesprächen über den Ausbau der bilateralen Beziehungen und die Entwicklungen in der westasiatischen Region getroffen.

Beide Außenminister äußerten ihre Sorge über die anhaltende Krise im Nahen Osten, insbesondere in Syrien und im Irak, und bekräftigten die Geschlossenheit der Weltgemeinschaft im Kampf gegen den Terrorismus. Sie diskutierten zudem über die Möglichkeiten der Intensivierung der Beziehungen zwischen beiden Ländern und die Umsetzung des Gemeinsamen umfassenden Aktionsplans (JCPOA/Atomabkommen).

Zarif kam gestern außerdem mit Senatspräsident Gérard Larcher sowie am Freitag mit dem Präsidenten des Landes Emmanuel Macron zu Gesprächen über bilaterale Beziehungen und weltpolitische Themen zusammen.

Der iranische Außenminister ist Donnerstagnachmittag in Paris eingetroffen. Vor Frankreich bereiste Zarif Italien und Deutschland.