Katars Außenminister: Doha ist für Gespräche ohne Verletzung seiner Souveränität

Washington (IRNA) - Katar sei nach den Worten des katarischen Außenministers bereit, mit seinen Nachbarn über die Lösung der Probleme zu verhandeln, unter der Bedingung, dass die Unabhängigkeit und nationale Souveränität des Landes nicht verletzt würden.

Einem Bericht des Nachrichtensenders "Al Jazeera" zufolge sagte Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani am Donnerstag am "Arabischen Zentrum" in Washington, die Forderungen der Gegenseite und ihre Weigerung zu Verhandlungen über diese Forderungen, Verstoß gegen das Völkerrecht stünden im Widerspruch zu einer zivilisatorischen Konflikt-Lösung.

"Katars Außenpolitik wird sich nicht ändern und Doha hält sich an Neutralität ", erklärte Al Thani.

Katars Rolle sei die Vermittlung bei verschiedenen Konflikten, und zwar im Dienste der Weltsicherheit und des Weltfriedens.

Der katarische Außenminister ist zu Gesprächen mit US-amerikanischen Regierungsvertretern über verschiedene Fragen, darunter über die Spannungen zwischen seinem Land und den anderen arabischen Anrainserstaaten des Persischen Golfs, in die USA gereist.

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten hatten am 5. Juni unerwartet ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und alle Boden-, Luft- und Seeverkehre mit dem Emirat eingestellt, weil sie das Land beschuldigen, den Terrorismus und Extremismus zu unterstützen. Sie forderten Katar auf, die Beziehungen mit dem Iran einzuschränken, den in Katar ansässigen Fernsehsender Al Jazeera und den türkischen Militärstützpunkt in dem Emirat zu schließen.

Am Freitagfrüh meldetete Al-Jazeera, dass eine neue Gruppe türkischen Militärs auf den Luftwaffenstützpunkt Al Udaidah in Doha eingetroffen sei. Über die Zahl der Soldaten machte der Sender keine Angaben.