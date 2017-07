UNO verurteilt Nordkoreas Raketentest

New York (ParsToday) - Der UN-Generalsekretär hat Nordkoreas jüngsten Raketentest verurteil und diesen als Verstoß gegen die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates bezeichnet.

Das nordkoreanische Vorgehen bedeutet eine gefährliche Eskalation der Lage, sagte Antonio Guterres am Mittwochmorgen in New York.

Die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley beantragte bei einem Telefongespräch mit ihrem chinesischen Amtskollegen Liu Jieyi eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates. China ist rotierender Vorsitzender des Sicherheitsrates.

Die EU kündigte am Dienstag mögliche weitere Sanktionen gegen Nordkorea an.

Nordkorea testete gestern eine ballistische Rakete, die nach fast 1000 Kilometern Flug ins Japanische Meer (Ostmeer) stürzte.