Türkei: 25 Verdächtige wegen Kontakt zu IS verhaftet

Ankara (ParsToday) - In der Türkei wurden heute (Mittwoch) in 9 Provinzen 25 Personen wegen des Verdachts der Beziehungen zum IS festgenommen.

Die türkische Polizei führte heute in den Provinzen Van, Agri, Izmir, Istanbul, Kocaeli, Bingöl, Adiyaman, Denizli und Mardin ihre diesbezüglichen Operationen durch.

Dem Bericht zufolge hat die türkische Polizei diese Personen und ihre Kontakte zu terroristischen Gruppen in Syrien seit 4 Monaten beobachtet.

Die Türkei ist im letzten Jahr Zeuge zahlreicher terroristischer Anschläge gewesen.