Katars Außenminister: Forderungen Saudi-Arabiens und Co. werden nie erfüllt

London(IRNA/ParsTotay)- Zum ersten Mal seit der Katar-Krise hat sich ein Mitglied der Regierung in Doha zu dem Forderungskatalog von vier arabischen Ländern geäußert.

Katars Außenminister, Scheich Mohammed bin Abdulrahman Ale Thani, hat heute(Mittwoch) in einer Rede im "Chatham House", eine private weltweit führende britische Denkfabrik mit Sitz in London, betont, die dreizehn von Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten(VAE) gestellten Forderungen können nie erfüllt werden.

Er fügte hinzu: Die Medien in den Vereinigten Arabischen Emraten und in Ägypten verbreiteten Falschmeldungen über Katar.

Scheich Mohammed Ale Thani sagte: Die Sanktionen sowie die Forderungen seien eine offene Feindschaft und eine Diffamierung Katars.

In Anspielung auf eine dieser Forderungen - Reduzierung der Beziehungen zu der Islamischen Republik Iran - betonte Katars Außenminister, Iran sei unser Nachbarland, diese Tatsache sei unveränderbar und Katar werde immer gemeinsame Interessen mit dem Iran haben.

Er erklärte, die Krise könne durch Gespräch beigelegt werden und nicht durch Sanktionen und Blockade.

Kurz vor Ablauf des Ultimatums hatte Katar die Liste mit 13 Forderungen von Saudi-Arabien und seinen Verbündeten zurückgewiesen. Die Forderungsliste sei "unrealistisch und unzulässig", sagte Katars Außenminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani am Dienstag nach einem Treffen mit Außenminister Sigmar Gabriel in Doha.

Katars Außenminister sagte, auf der Liste gehe es nicht um Terrorismus, sondern darum, "der Meinungsfreiheit ein Ende zu setzen".

Katar hatte am Montag den Krisen-Vermittlern in Kuwait seine Antwort auf die Forderungen seiner Gegner vorgelegt. Details wurden vorerst nicht bekannt. Das Ultimatum zur Erfüllung der Forderungen sollte in der Nacht zu Mittwoch auslaufen.