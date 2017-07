Russland und die Arabische Liga unterstützen eine politische Beilegung der Katar-Krise

Moskau(IRNA/ParsToday)- Moskau und die Arabische Liga (AL) halten es für notwendig, die gegenwärtige Krise in den Beziehungen zwischen Katar und den vier arabischen Ländern, Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emirate(VAE), durch Dialog zu lösen.

Dabei soll die Autorität der AL dazu beitragen, die Spannungen in der Region abzubauen, forderte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit AL-Generalsekretär Ahmed Aboul Gheit in Moskau.

„Wir haben mehrmals die Position geäußert, dass wir jegliche Bemühungen zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den arabischen Ländern unterstützen werden“, sagte Lawrow.

Der russische Präsident habe mit den Hauptakteuren – mit dem saudischen König, dem Emir von Katar, dem König von Bahrein, dem ägyptischen Präsidenten, dem türkischen Präsidenten, telefoniert. Also sind wir im ständigen Kontakt mit diesen Ländern“, fügte er hinzu.

Unter dem Vorwurf der Terrorunterstützung brachen Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate(VAE) am 05. Juni ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar ab und drohen dem Emirat härtere Maßnahmen an, falls das Land ihre Forderungen nicht erfüllt.