Russland greift mit neusten Marschflugkörpern IS-Stellungen in Syrien an

Moskau(Sputniknews/ParsToday)- Russland hat am Mittwoch erneut mit Langstreckenbombern die Stellungen der IS-Terrormiliz (Daesh) in Syrien angegriffen. Diesmal setzten die Tu-95MS-Maschinen laut dem Verteidigungsministerium in Moskau die modernsten Marschflugkörper des Typs Ch-101 ein.

Die Maschinen seien vom Flugplatz Engels bei Saratow an der Wolga gestartet und hätten IS-Objekte an der Grenze zwischen den syrischen Provinzen Hama und Homs angegriffen, hieß es.

„Durch den Angriff wurden drei Waffen- und Munitionslager sowie eine Kommando-Zentrale der Terroristen im Raum Akerbat vernichtet.“ Die Ziele seien mithilfe von Drohnen dokumentiert worden.

Jagdflugzeuge Su-30SM, die auf der russischen Luftwaffenbasis Hmeimim in Latakia (Nordsyrien) stationiert sind, „gaben den Bombern Deckung“. Der Luft-Boden-Marschflugkörper Ch-101 hat eine Reichweite von 4500 Kilometern und ist sowohl konventionell als auch atomar bestückbar.

Auf Bitte der syrischen Regierung greift die russische Armee seit September 2015 Stellungen der Terrormilzen in Syrien an.