Iran, Russland und Türkei auf Bildung eines Sonderkomitees für Schutzzonen in Syrien einig

Moskau/Astana (IRNA) - Die Delegationen aus dem Iran, Russland und der Türkei haben am Mittwoch bei der 5. Gesprächsrunde zu Syrien in Astana auf die Bildung eines Sonderkomitees für Schutzzonen in den syrischen Spannungsgebieten geeinigt.

Kasachstans Außenminister, Qairat Äbdirachmanow, las das endgültige Dokument der Syrien-Gespräche in Astana vor, in dem auf die Bildung eines gemeinsamesn Komitees hingewiesen wurde, berichtete der 2. Kanal des russischen Fernsehens am Mittwoch.

Die gemeinsame Erklärung von drei Garanten des Waffenstillstandes in Syrien bezeugt große Fortschritte in dieser Gesprächsrunde, so das russische Fernsehen.

Wie der Syrien-Beauftragte des russischen Präsidenten Wladimir Putin und Leiter der russischen Delegation bei den Syrien-Verhandlungen in der kasachischen Hauptstadt Astana, Alexander Lawrentjew, gestern am Ende der Verhandlungen vor Reportern mitteilte, will Russland Militärpolizei in den vereinbarten Deeskalationszonen in Syrien stationieren.

Die zweitägige 5. Gesprächsrunde zu Syrien begann am Dienstag mit der Teilnahme der Delegationen aus Iran, Russland, der Türkei sowie der Vertreter der syrischen Regierung und Opposition in Astana.