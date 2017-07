Niederlande verbieten Einreise vom türkischen Vize-Premier

Den Haag (ParsToday/Reuters) - Der türkische Vize-Premier Tugrul Türkes ist in den Niederlanden nicht willkommen.

Wegen der Folgen der Ereignisse vom März in den Niederlanden wurde solche Entscheidung getroffen, teilte das niederländische Außenministerium am Freitag mit.

Türkes wollte für eine Gedenkfeier anlässlich des gescheiterten Putschversuchs in die Niederlande reisen. Türkes sollte nächste Woche in Apeldoorn an einer Veranstaltung der Union der Europäischen Türkischen Demokraten (UETD) teilnehmen.

Hintergrund der Eskalation ist es, dass die Niederlande dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu die Einreise verweigert und Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya des Landes verwiesen hatten.Sie sollten bei dort lebenden Türken für das Verfassungsreferendum am 16. April zu werben. Daraufhin kam es am 11.März in Rotterdam zu Demonstrationen von Anhängern des türkischen Präsidenten Reccep Teyyeb erdogan, die die Polizei auflöste.