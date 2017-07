Vor G20-Gipfel: Trump trifft Merkel

Hamburg (Parstoday) - Vor dem G20-Gipfel in Hamburg haben am Freitag die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der US-Präsident Donald Trump sich getroffen.

Beide sprachen über Handel und Klimaschutz sowie außenpolitische Themen wie Nordkorea, Nahen Osten und Situation in der Ost-Ukraine.

Merkel und Trump hatten im Hotel „Atlantic“ zunächst für 20 Minuten unter vier Augen gesprochen. Danach nahmen auch die beiden Außenminister Sigmar Gabriel und Rex Tillerson sowie Trumps Tochter Ivanka und deren Ehemann Jared Kushner an dem Gespräch teil.

In den letzten Tagen kritisierten Trump und Merkel die Wirtschaftspolitik beider Länder. Deutschland ist gegen die wirtschaftlichen Pläne der USA.

Angesichts der Isolierungspolitik der Regierung von Trump in den USA ist G20-Gipfel in Hamburg Schauplatz beispielloser Streitigkeiten. Der G20-Gipfel findet am 7. und 8. Juli in Hamburg statt