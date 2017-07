USA wollen Großbritannien Militärfahrzeuge im Wert von über einer Milliarde Dollar verkaufen

Washington (ParsToday/AFP) - Laut dem US-Außenministerium sind die USA bereit, mit Großbritannien ein Abkommen im Wert von über einer Milliarde Dollar über den Verkauf von Tausenden taktischen Militärfahrzeugen zu schließen.

Zuvor hatte Großbritannien den möglichen Kauf von 2747 Joint Light Tactical Vehicles (leichte Militärfahrzeuge) mit einem geschätzten Wert von 1,35 Milliarden Dollar angekündigt.

Das US-Außenministerium gab am Montag in einer Erklärung bekannt: "Dieser Rüstungsdeal trägt zur Sicherheit eines unserer NATO-Verbündeten sowie eines unserer wichtigen Partner in der Außen- und Verteidigungspolitik bei und kann dadurch bei der Voranbringung der US-Außen- und Sicherheitspolitik helfen."

Dem US-Kongress steht nun eine 30-tägige Frist zur Untersuchung des Planes oder einer möglichen Ablehnung zur Verfügung.