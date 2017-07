Moskau will 30 US-Diplomaten ausweisen

Moskau (ParsToday/Sputnik) - Russland will als Antwort auf die US-Maßnahmen im Dezember 2016 (Beschlagnahme von Ferienhäusern russischer Diplomaten in den USA) 30 US-Diplomaten ausweisen und mehrere US-Eugentumsobjekte in Russland beschlagnahmen

Laut „Iswestija“ wurde nach dem Treffen der beiden Staatschefs am Rande des G20-Gipfels in Hamburg, bei dem die Frage des diplomatischen Eigentums Russlands ebenfalls angesprochen worden war, klar, dass die USA keinen Plan zur Regelung dieser Frage vorgelegt hatten. Unter diesen Umständen sehe sich Moskau nun gezwungen, so das Blatt, zu Gegenmaßnahmen zu greifen. Zwar wolle man in Moskau derartige Schritte nicht vornehmen, die feindlichen Handlungen Washingtons könnten aber auch nicht unbeantwortet bleiben, heißt es.

Die Administration von US-Präsident Barack Obama hatte Ende 2016 eine Reihe von Russland-Sanktionen beschlossen, mit denen Russlands „Einmischung in den Wahlprozess“ und „Druck auf in Russland tätige US-Diplomaten“ bestraft werden sollten. Unter anderem dürfen russische Diplomaten zwei Wohnkomplexe, sogenannte „Datschen“ der ständigen Vertretung Russlands in New York und der Botschaft in Washington, nicht mehr besuchen. Die Objekte sind aber eigentlich diplomatisches Eigentum der Russischen Föderation.