EX-US-Außenminister Kerry bedauert Festnahme iranischen Krebsforschers

Washington (Al-Alam) - Der Ex-US-Außenminister John Kerry hat sein Bedauern über das, was für einen bekannten iranischen Krebsforscher passiert ist, und seine Ausweisung aus den USA zum Ausdruck gebracht.

"Es ist schmerzhaft. Ein Arzt reist in die USA, um das Leben anderer zu retten, da passiert es. Wir sind nicht so", schrieb Kerry am Mittwoch auf seinem Twitter.

Der bekannte iranische Krebsforscher Mohsen Dehnavi wurde am 11. Juli zusammen mit der Ehefrau und drei Kindern trotz des gültigen Visums am Flughafen Logan in Boston festgenommen.

Die Festnahme des iranischen Forschers erfolgte zwei Wochen nach dem Inkrafttreten des Einreiseverbots von US-Präsdient Donald Trump.