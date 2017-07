Besorgniserregende Unicef-Zahlen: Hunderttausende Kinder in Mossul sind Opfer von Gewalt

London (IRNA/ParsToday) - Einem jüngsten Bericht des UN-Kinderhilfswerkes Unicef zufolge sind in der nordirakischen Stadt Mossul rund 650.000 Kinder brutaler Gewalt ausgesetzt.

Wie es auf der Webseite der in London erscheinenden Tageszeitung "Al Quds" hieß, teilte die stellvertretende Unicef-Repräsentantin im Irak, Hamidah Ramadani, in einer Mitteilung mit, trotz Beendigung der Auseinandersetzungen in Mossul werde die Heilung der tiefen körperlichen und psychologischen Wunden der Kinder mehr Zeit bedürfen. "Über 650.000 Kinder wurden innerhalb der letzten drei Jahre in Mossul vom Albtraum der Gewalt traumatisiert und hat genau dies zu mehr Schmerz und Leiden der Kinder dieser Region geführt", sagte Ramadani. Laut Unicef-Angaben und ihm nahestehenden Organisationen hätten sich in den letzten drei Tagen viele Kinder ohne Elternbegleitung bei Kliniken gemeldet. "Es wurden auch einige Neugeborene und Kleinkinder in der Stadt alleine gelassen, für deren Versorgung Priorität gesetzt wird.", betonte sie und forderte von allen Konfliktparteien im Irak, die Kinder, unabh'ngig davon, wo si geboren sind, und welchem Stamm sie angehören, angemessen zu behandeln.

Nach drei Jahren Besatzung, wurde Mossul vor einigen Tagen von den IS-Terrrormilizen befreit.