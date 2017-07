Österreichs Außenminister: Die Türkei hat keinen Platz in der EU

Brüssel (ParsToday/kurier.at) - Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz hat den Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei gefordert.

Kurz kritisierte am Montag vor Beginn der Sitzung des EU-Außenrats in Brüssel die jüngsten Äußerungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der Kritikern am liebsten "den Kopf abreißen" möchte. "Diese Türkei hat keinen Platz in der EU", betonte Kurz.

"In der Türkei werden Andersdenkende mundtot gemacht, es sind unzählige Menschen inhaftiert worden, Opposition und Journalisten werden eingeschüchtert. Das ist etwas, wo Europa nicht wegsehen darf", sagte der österreichische Außenminister.

Ferner forderte Kurz angesichts der hohen Zahl von Bootsflüchtlingen vor der Küste Libyens die Schließung der Mittelmeerroute und bekräftigte, es müsse sichergestellt werden, dass die Rettung aus dem Mittelmeer nicht mehr mit einem Ticket nach Mitteleuropa verbunden sei.